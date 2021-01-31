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В Пятигорске задержан репортёр, снимавший акции протеста

Ставропольский край, пейзаж близ Пятигорска

В Пятигорске на акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержан корреспондент Кавказ.Реалии, который по редакционному заданию пришел снимать митинг на площадь Ленина.

Несмотря на то, что у журналиста (имя которого не называется в публикации) имеется редакционное задание, на него составлен протокол об административном нарушении - организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, что повлекло за собой нарушение общественного порядка.

Вместе с другими репортёр находится в пятигорском отделе полиции, где находятся ещё около 50 человек, задержанных в воскресеье.

Среди задержанных на протестной акции в Пятигорске - юристы "Комитета против пыток". Их задержали, когда они фиксировали факты нарушений прав человека на воскресном протестном митинге 31 января.

  • В десятках городов России в воскресенье прошли уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального. Не согласованные с властями акции прошли в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов. По состоянию на вечер воскресенья, по данным ОВД-Инфо, в городах России задержано более 4500 человек.

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