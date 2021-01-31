В Пятигорске задержан репортёр, снимавший акции протеста

В Пятигорске на акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержан корреспондент Кавказ.Реалии, который по редакционному заданию пришел снимать митинг на площадь Ленина.

Несмотря на то, что у журналиста (имя которого не называется в публикации) имеется редакционное задание, на него составлен протокол об административном нарушении - организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, что повлекло за собой нарушение общественного порядка.

Вместе с другими репортёр находится в пятигорском отделе полиции, где находятся ещё около 50 человек, задержанных в воскресеье.

Среди задержанных на протестной акции в Пятигорске - юристы "Комитета против пыток". Их задержали, когда они фиксировали факты нарушений прав человека на воскресном протестном митинге 31 января.