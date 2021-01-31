Трамп разошёлся с адвокатами перед слушаниями в Сенате по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп расстался с двумя своими адвокатами, которые должны были представлять его интересы на слушаниях в Сенате по делу об импичменте, сообщает Би-би-си. Разногласия возникли в связи с избранием тактики защиты на предстоящих слушаниях в Сенате.



Трамп намеревался защищаться аргументами о фальсификациях, однако адвокаты не согласились на его предложение.



Инициаторы и сторонники импичмента обвиняют Трамп в подстрекательстве к мятежу. 6 января большая группа экстремистски настроенных оппонентов Джо Байдена (тогда он был в статусе избранного президента, ещё не прошедшего инаугурацию) захватила Капитолий, в столкновениях погибли пять человек.

В последние дни президентства Трампа Палата представителей вынесла ему импичмент. Но впереди ещё рассмотрение в Сенате тех обвинений, которые были выдвинуты против Трампа Палатой представителей США.

Слушания в Сенате начнутся 8 февраля



В 2019 году Палата представителей вынесла ему импичмент, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена (который в итоге и победил Трампа на выборах в 2020 году), однако республиканское большинство в Сенате оправдало своего однопартийца.



На прошедшей неделе 45 из 50 сенаторов-республиканцев также проголосовали за то, чтобы прекратить эти слушания еще до их начала на основании того, что бывшие президенты не могут быть подвергнуты процессу импичмента после ухода со своего поста.