"Международная Амнистия": всех посадить не получится

Правозащитная организация Amnesty International распространила заявление, в котором потребовала от российских властей немедленно и безоговорочно освободить всех, кто был задержан в это воскресенье на акциях протеста в городах России.

"За последние недели российские власти арестовали так много людей, что в центрах содержания под стражей в Москве закончились места, а мирные демонстранты содержатся в изоляторах для иностранных граждан", – заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.



"Кремль ведет войну против прав человека в России, подавляя волеизъявление протестующих, которые требуют свободы и перемен", говорится в заявлении. "Все мирные демонстранты и активисты, задержанные за мирное участие в акциях протеста, являются узниками совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", требует "Международная Амнистия".

По последним данным ОВД-Инфо, в воскресенье, к 21 часу московского времени, в России на массовых протестах, перед акциями и после их завершения, задержаны более 4800 человек.