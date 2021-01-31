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С 1 февраля в России ужесточаются требования к контенту соцсетей

Иллюстративное фото: Российский пользователь интернета в аэропорту "Ханеда" в Токио. 14 апреля 2020

В понедельник 1 февраля в России вступает в силу федеральный закон, ужесточающий требования к социальным сетям. Их владельцы должны будут искать и блокировать запрещенный контент, говорится в публикации газеты "Коммерсантъ".

Отныне в публичном сетевом пространстве не разрешается появление нецензурных выражений и приглашений на несогласованные митинги, отмечает газета. Ранее уже был введён закон о запрете на публикацию "экстремистских" материалов, к которым российские власти нередко относят мнения, не совпадающие с официальной позицией "Роскомнадзора".

За отказ удалить запрещённые властями тексты, владелец сайта должен будет уплатить штаф в размере 100 тысяч рублей (физическое лицо), или от 3 до 8 миллионов рублей, если сетью или ведеохостингом владеет юридическое лицо. Как отмечается в публикации, за повторное нарушение владелец сети может лишиться до 20% годового дохода.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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