ЕС и США вновь призвали Россию уважать гражданские права

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил массовые задержания и непропорциональное применение силы к протестующим в России. Он вновь призвал российские власти выполнять взятые ими на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека.



"Международное французское радио" (RFI) сообщило, что с 4 по 6 февраля Боррель будет находиться в России для встреч с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями гражданского общества. Боррель вновь призвал российские власти выполнять взятые ими на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека.

В России в воскресенье 31 января полиция и Росгвардия задержали беспрецедентное количество граждан, поддержавших оппозиционера Алексея Навального и требовавших освобождения политзаключённых. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" вечером в воскресенье сообщил о задержании более 5 тысяч человек. Задержаниям подверглись около ста журналистов и работников СМИ.

В публикации RFI говорится, что Евросоюз уже неоднократно — и безуспешно — требовал от властей России расследовать отравление Алексея Навального запрещенным боевым веществом группы "Новичок". Европейские политики настаивают на необходимости освободить оппозиционера, арестованного при возвращении в Россию из Германии 17 декабря.



С аналогичным призывом в воскресенье вновь выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. "США осуждают постоянное — вторую неделю подряд — применение российскими властями жестокой тактики против мирных демонстрантов и журналистов", заявил Блинкен и призвал российские власти освободить Алексея Навального и всех, кто задержан за то, что требует уважения своих прав.