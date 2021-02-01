Военные в Мьянме захватили власть. Аун Сан Су Чжи задержана

В Мьянме произошел военный переворот. Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение сроком на один год и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну. Об этом сообщают Associated Press и Reuters . В стране начались перебои со связью, а правительственные телевидение и радио прекратили вещание.

Перед зданием администрации главного города страны Янгона размещены десятки солдат, туда стянуты военные грузовики. Телефонная связь со столицей страны Нейпьидо недоступна.

Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.

Военные заявили, что арестовали высокопоставленных чиновников в ответ на махинации во время парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным результатам, "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза — 33 места. После этого военные начали заявлять о нелегитимности выборов. На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться. Согласно конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание политических лидеров Мьянмы и призвал военное руководство страны уважать волю народа, придерживаться демократических норм и решать разногласия с помощью диалога. С аналогичными призывами выступили власти Австралии, Индии и США.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году, символом которых считалась Аун Сан Су Чжи. Она - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет провела под домашним арестом. Однако в последнее время политика все чаще подвергают критике, в частности за нарушения прав мусульманского меньшинства рохинджа.

Из-за преследований за последние два года в соседнюю Бангладеш бежали более 750 тысяч рохинджа. ООН квалифицировала преследования как геноцид.