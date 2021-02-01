Десятки мировых ученых выступили в поддержку Навального

Десятки ученых из Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета, Парижской школы экономики, Российской академии наук и других ведущих научных и образовательных учреждений со всего мира выразили возмущение преследованием Алексея Навального и жестким подавлением протестов в его поддержку. Открытое письмо опубликовано на сайте газеты "Троицкий вариант - наука" 1 февраля, сообщает DW.
Свои подписи под ним поставили около 80 русскоязычных ученых, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономист Сергей Гуриев, физик-ядерщик Борис Штерн, историк Александр Эткинд.
Отравление оппозиционера запрещенным химическим веществом, политическое преследование несогласных и тенденцию к самоизоляции России, авторы письма называют "крайне тревожными и опасными" событиями, с негативными последствиями как внутри страны, так и на международной арене.
Ученые подчеркивают, что считают недопустимым применение химического оружия и требуют от российских властей провести честное и открытое расследование отравления Навального и наказать виновных.
Они также призывают российские власти уважать право граждан России на мирное собрание и подчеркивают необходимость налаживания диалога между властью и обществом.
"Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов", - говорится в обращении.
- Вторую неделю подряд в десятках городов России люди выходят на акции за освобождение Алексея Навального, который был отправлен в следственный изолятор после возвращения из Германии 17 января, где он проходил лечение после отравления "Новичком".
- В минувшую субботу в ходе акций протеста по всей России были задержаны свыше 4 тысяч человек, возбуждено множество административных и более 20 уголовных дел. На акциях 31 января число задержанных превысило пять тысяч. Это рекордное количество задержаний за один день в новейшей истории России.
- Штаб Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста 2 февраля - в этот день суд в Москве может отправить оппозиционного политика в колонию.
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