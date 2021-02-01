Омбудсмен Петербурга осудил насилие полиции на акции 31 января

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов назвал "фактически войсковой операцией" действия правоохранительных органов в отношении участников акции протеста 31 января.

Омбудсмен отметил нарушения со стороны демонстрантов (насилие в отношении полицейских), но подчеркнул, что "дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это путь к большой беде. Пора остановиться", – написал Шишлов.

По мнению уполномоченного по правам человека в Петербурге, "даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию… Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для „диалога“ полицию и ОМОН", – говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

По сообщениям СМИ, в Петербурге полиция жёстко задерживала участников несогласованной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По многочисленным свидетельствам, использовались электрошокеры. Несколько задержанных были избиты, есть пострадавшие. Сообщалось о применении слезоточивого газа против демонстрантов. Кроме того, один из полицейских направил на толпу табельное оружие. Полиция и Росгвардия отрицают применение газа, а действия полицейского, доставшего пистолет, называют "обоснованными и законными".

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в прямом эфире "Эха Москвы" пообещал проверить информацию о применении к протестующим спецсредств.

"Надо детально разбираться, потому что были сигналы о применении спецсредств, газа, светошумовых гранат. Вроде они не подтвердились, и МВД их опровергло. Были сигналы о применении электрошокеров. Пока не подтвердились. Был сигнал о том, что в Петербурге полицейский вынул из кобуры оружие. Имея в виду, что в МВД очень жесткий регламент использования спецсредств и тем более оружия, это требует внимания с нашей стороны – так ли это", – сказал Фадеев.

В акции в поддержку Алексея Навального 31 января в Петербурге приняли участие не менее семи тысяч человек. Задержаны более тысячи человек, на них составлены более полутора тысяч протоколов, возбуждены два уголовных дела о насилии в отношении полиции. Суды Петербурга рассмотрели более сотни административных протоколов, составленных в отношении участников воскресной акции. 50 человек арестованы. Ещё 56 оштрафованы на разные суммы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.