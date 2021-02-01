В Сибири проходят суды над участниками акции 31 января

В городах Сибири и Дальнего Востока проходят суды над участниками несогласованных акций протеста 31 января. В Томске суд оштрафовал на 20 тысяч депутатов городской думы Ксению Фадееву и Андрея Фатеева по делу об организации несогласованного митинга. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Судебные решения в отношении ещё двух депутатов томской гордумы Максима Забелина и Антона Канарева, а также других активистов, задержанных на митинге, ожидаются в понедельник, 1 февраля.

В Омске суд арестовал на 7 суток активиста регионального Штаба Навального Даниила Чебыкина. Его признали виновным в организации несанкционированного митинга, поскольку во время акции 31 января он использовал мегафон.

В Красноярске задержан на двое суток местный активист и ведущий Владимир Перекотий. Также суд оштрафовал активистку Лилию Иванову на 25 тысяч рублей, признав ее виновной в организации несогласованного митинга 31 января. Доказательством ее вины судья признал анонс акции, размещенный на странице в соцсети ВКонтакте, цитирует "Апология протеста" адвоката активистки.