Соцсети обязали блокировать мат и удалять призывы к акциям протеста

С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и защите информации", согласно которым соцсети и сайты с ежедневной аудиторией от 500 тысяч пользователей из России обязаны удалять сообщения с нецензурными выражениями.

Наказания за не удаление брани не предусматривается. В Госдуме ранее предположили, что такой контент соцсети будут удалять сами.

Кроме того, соцсети, в частности, должны блокировать порнографические материалы с участием детей; сведения об изготовлении и употреблении наркотиков; информацию о способах суицида. В числе прочих запретов – призывы к терроризму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях, в также контент, который в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству и Конституции.

За отказ от блокировки такого рода информации предусмотрены штрафы как для физических, так и для юридических лиц. Компании за повторное нарушение могут лишиться от 10 до 20 процентов выручки.

На фоне массовых акций против ареста оппозиционера Алексея Навального Роскомнадзор пригрозил штрафами популярным социальным сетям штрафами за отказ удалить сообщения, которые, по мнению ведомства, содержат призывы к участию в несанкционированных акциях. Ведомство также предупредило о блокировках и штрафах за публикации с завышенными показателями участников "незаконных митингов".