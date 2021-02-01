Молодежь против "жирных котов". Во что выльются бои на фондовом рынке

Чем грозит "война поколений" на фондовом рынке Соединенных Штатов, при чем здесь идеи Occupy Wall Street и пострадают ли в итоге россияне? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На американском фондовом рынке разразилась форменная война. 9-10 лет назад активисты Occupy Wall Street боролись с "жирными котами" (так финансистов, которых винили в кризисе, назвал президент Барак Обама) на улицах. Сегодня те, кто пришел на смену тем левакам и анархистам, перенесли боевые действия на территорию противника и пытаются "наказать" крупные инвестбанки и хэдж-фонды на рынке. Клич "Occupy Wall Street!" получил новое прочтение.

Полная видеоверсия программы:

Координируются совместные действия мелких инвесторов на портале Reddit, в сообществе WallStreetBets, в котором участвует несколько миллионов пользователей популярных приложений для прямого выхода на фондовый рынок, вроде Robinhood или Ameritrade. Началось все с ролика Луиса Россмана, в котором тот объявил войну хэдж-фондам:

Поводом стала агрессивная игра фонда Melvin Capital на понижение акций сети магазинов GameStop, где продаются игровые приставки, игры, гаджеты – все то, что пользователи в последнее время заказывают в интернет-магазинах. По-хорошему, банкротство GameStop до недавнего времени можно было считать вопросом времени, и ставка на это Melvin Capital – вполне объяснимая стратегия. Только поставили они слишком много (больше, чем могли себе позволить), на что и обратили внимание в Reddit.

Для разгона бумаг нужно сконцентрировать большой объем денег

В сообществе началась кампания с призывом наказать "стариков" из хэдж-фондов, которые топят GameStop, чтобы нажиться на чужой беде. После этого последовала агрессивная скупка акций умирающей компании, в результате которой котировки взлетели на 1700 (!) процентов. Тактика при проведении такого рода операций существенно отличается от того, как действуют инвесторы или следующие за рынком спекулянты. Для разгона бумаг нужно сконцентрировать большой объем денег, выбирать момент, когда на рынке достаточно мало заявок на продажу, и покупать большими объемами по максимальной цене.

Целью этой тактики было вынудить Melvin и другие фонды, которые были в продаже, покупать с убытком для себя акции, чтобы закрыть позиции. Эти вынужденные покупки двигали цену еще выше, принося инициаторам ралли нереализованную прибыль. Судя по всему, эта операция удалась – как минимум, отчасти. Активы Melvin Capital сократились на треть и фонд оказался на грани краха. По крайней мере, часть своей продажи фонд был вынужден закрыть. За разгоном акций GameStop последовали аналогичные атаки на бумаги сети кинотеатров AMC, компании Nokia и многих других аутсайдеров американского рынка.

Тут уже затрещали кошельки у мелких инвесторов

Тут атакующие допустили ошибку, по крайней мере их часть. Вместо того, чтобы также скоординированно продать акции GameStop, они попытались загнать цены еще выше. Тогда уже "жирные коты" продемонстрировали солидарность и координацию усилий. Другие управляющие крупных фондов перевели Melvin три миллиарда долларов на продолжение борьбы. И тут уже затрещали кошельки у мелких инвесторов. До бесконечности раздувать пузыри они не могут, воспользоваться плодами своей победы – тоже.

Пока, впрочем, раунд за молодыми агрессорами, покусившимися на деньги богатых "стариков". По оценке Bloomberg, нереализованные убытки хэдж-фондов в середине прошлой недели перевалили за 70 миллиардов долларов. Примерно таким же стала нереализованная прибыль атакующих. Вот только превратить ее в деньги весьма непросто.

Начни они массово продавать купленные акции, цена немедленно рухнет еще ниже тех уровней, с которых начиналась скупка. В итоге "жирные коты" получат не только то, что собирались заработать на смерти обреченной компании, но и заберут себе деньги самых нерасторопных или идейных Robinhood`ов.

Тогда на кону вообще стояло существование российского рынка акций

Нельзя сказать, что на Reddit придумали что-то принципиально новое. С попытками задавить деньгами рынок и спровоцировать вынужденное закрытие позиций я с середины 90-х сталкиваюсь регулярно. Иногда они удаются, но только как единичные и очень быстро заканчивающиеся акции. Почти также регулярно предпринимаются усилия на протяжении какого-то длительного времени искусственно поддерживать высокие цены на купленный в больших объемах актив, но такие игры всегда заканчиваются плачевно для тех, кто их затеял. Достаточно вспомнить, чем закончились такого рода игры с акциями "Ростелекома", которые затеяла в 2008 году компания "КИТ-Финанс". Тогда на кону вообще стояло существование российского рынка акций.

А теперь о последствиях этой войны. Думаю, что "жирные коты" сейчас перегруппируют силы, выстроятся "свиньей" и предпримут "карательную операцию", которая будет заключаться в сдувании искусственных "пузырей".

Так же же упал индекс РТС, для которого это стало второй подряд неделей распродаж

На смену вынужденным покупкам придут вынужденные продажи. Причем не только в акциях аутсайдеров. Для продолжения боевых действий обе стороны нуждаются в дополнительных денежных вливаниях. А обеспечить их может продажа других активов: акций, валют и облигаций других стран, товарных контрактов, драгоценных металлов. Распродажа акций, в том числе и российских, на прошлой неделе уже началась. Американские индексы потеряли около 5 процентов. Примерно так же же упал индекс РТС, для которого это стало второй подряд неделей распродаж.

Если война продолжится, обвал, в результате которого "сгорят" и деньги мелких частных инвесторов, и миллиарды хэдж-фондов, практически предопределен. Скорее всего, случится он через несколько дней после выдачи новой порции так называемых "вертолетных денег". И тут уже не поздоровится ни рублю, ни российским акциям, ни золоту, ни биткоину. На повестке – доллар, в котором все занимали, чтобы "купить что-нибудь ненужное" и в котором же придется отдавать долги из тех денег, которые получится получить после продажи рисковых активов.

Очередные финансовые потрясения, которые могут накрыть мир уже в феврале-марте этого года, ударят и по россиянам. Покупательная способность рубля в очередной раз снизится. Инфляция, которую власти пытаются удержать в рамках, действуя уже не экономическими, а административными методами, вырвется на волю.

Базовые товары и услуги в семейных бюджетах будут занимать все большую долю, и многим домохозяйствам придется делать непростой выбор между ежедневным горячим обедом и обслуживанием кредитов. Одним словом, рост благосостояния может опять отложиться на неопределенное время, что после прошлогоднего "затягивания поясов" для кого-то может оказаться фатальным. И это не фигура речи.

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