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Умер поэт и иллюстратор Виктор Коваль

Поэт и художник, участник группы "Альманах" Виктор Коваль умер на 74 году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке другой участник группы Сергей Гандлевский.

Коваль родился в 1947 году в Москве, в детстве активно снимался в кино, окончил художественное училище и художественный факультет Московского полиграфического института.

"Радиоантология современной русской поэзии": стихи Виктора Коваля.
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"Радиоантология современной русской поэзии": стихи Виктора Коваля.
by Радио Свобода

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Он работал иллюстратором для книг и журналов. С 1970-х стал известен как поэт, выпустил два сборника стихов, публиковался в журналах "Знамя", "Новый мир", "Новой газете", в журнале Esquire. Его стихи неоднократно звучали в эфире Радио Свобода.

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