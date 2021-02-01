Поэт и художник, участник группы "Альманах" Виктор Коваль умер на 74 году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке другой участник группы Сергей Гандлевский.

Коваль родился в 1947 году в Москве, в детстве активно снимался в кино, окончил художественное училище и художественный факультет Московского полиграфического института.

Он работал иллюстратором для книг и журналов. С 1970-х стал известен как поэт, выпустил два сборника стихов, публиковался в журналах "Знамя", "Новый мир", "Новой газете", в журнале Esquire. Его стихи неоднократно звучали в эфире Радио Свобода.