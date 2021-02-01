Возобновились слушания по делу о крушении "Боинга" в Донбассе

Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года. Ожидается, что суд рассмотрит результаты дополнительных расследований, а также выслушает представителей родственников жертв авиакатастрофы, адвокатов и прокуроров.
Рассмотрение дела по существу назначено на 7 июня. К апрелю нидерландский суд намерен опросить ряд экспертов по делу рейса MH-17, в том числе представителей Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского оборонного концерна "Алмаз-Антей".
Как сообщают журналисты, на сегодняшнем заседании защита попросила передать им не только данные радаров НАТО в районе катастрофы, но и данные об активности радаров на Украине. Кроме того, адвокаты отметили, что реконструкция "Боинга" не отражает тех повреждений, которые отмечены в обвинении.
В свою очередь представитель обвинения отметил, что адвокаты упомянули о ходатайствах, о которых прокуроры слышат первый раз. После этого судья объявил перерыв.
- Пассажирский "Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.
- Объединённая следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолёт был сбит сепаратистами из установки "Бук", которую доставили из России.
- Суд по делу о крушении начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения предъявлены трём россиянам и одному украинцу. Ни один из подсудимых лично в процессе в Нидерландах не участвует. Россиянин Олег Пулатов – единственный, кто представлен адвокатами. По версии следствия, обвиняемые предпринимали совместные действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.
- В российском концерне "Алмаз-Антей" (производитель ЗРК "Бук") заявили, что пассажирский лайнер был сбит из "Бука", но ракетой более старой модификации. Такие ракеты, как утверждают в концерне, были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, однако остались в распоряжении вооружённых сил Украины.
- Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к катастрофе. Один из обвиняемых, бывший командир донецких сепаратистов россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) заявляет, что подчинённые ему люди не сбивали самолёт, но на вопрос, кто его сбил, отвечать отказывается.
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