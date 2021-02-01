Боррель во время визита в Москву хотел бы встретиться с Навальным

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Москву 4–6 февраля поставит на переговорах с руководством России вопрос о "неприемлемых" массовых задержаниях на мирных акциях протеста. В понедельник пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано на пресс-конференции Еврокомиссии отметил, что при подготовке визита обсуждается возможность встречи Борреля с заключенным Алексеем Навальным, сообщило Международное французское радио.

Ранее сообщалось, что во время визита Борреля в Москву он встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями гражданского общества.

2 февраля в Москве суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Заседание Симоновского райсуда пройдет в здании Московского горсуда из-за большого числа заявок от журналистов на аккредитацию, Навальный будет участвовать в процессе лично, а не по видеосвязи, – сообщили журналистам в пресс-службе Мосгорсуда.

Решение о поездке Жозепа Борреля было в экстренном порядке принято 25 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам. На этом совещании главы МИД 27 европейских стран обсуждали события в России – арест Алексея Навального и массовые акции протеста с масштабными задержаниями. Обсуждался и вопрос о введении новых санкций в отношении представителей руководства России. Вернуться к этому вопросу министры решили по результатам визита в Москву Жозепа Борреля.