США: комитет по иностранным делам потребовал освобождения Навального

Ведущий республиканец в Палате представителей США Майкл Маккол и председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс выступили с совместным заявлением о нарушении прав человека в России.

Оба политика потребовали немедленного освобождения Алексея Навального и тысяч задержанных протестующих и осудили подавление мирных демонстраций и задержания журналистов. В заявлении Маккола и Микса подчёркивается, что "Соединенные Штаты и трансатлантическое сообщество в целом солидарны с российским народом, который, несмотря на угрозу ареста и холода, продолжает требовать соблюдения основных прав человека и надлежащей правовой процедуры". Об этом сообщил "Голос Америки".

В опубликованном заявлении Майкла Маккола и Грегори Микса говорится, что "режим Путина должен понести ответственность за свою бессовестную коррупцию".

2 февраля в Москве должно состоятся судебное заседание, на котором, как ожидается, условный срок наказания Алексея Навального по старому делу "Ив Роше" будет заменён на реальный срок заключения.