Автозаки с арестованными стоят в очередях в спецприёмники

В Москве и Санкт-Петербурге автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального выстроились в многочасовые очереди. Тех, кому назначили административный арест в Москве, привезли в спецприемник в деревне Сахарово. Полиция заявила, что ожидание может составить до 48 часов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По словам самих арестованных, в очереди стоят от пяти до девяти автозаков. Известно, что в одном из них находится 31 человек на 23 сидячих места. При этом в автозаке холодно, задержанным не дают воды и не выпускают в туалет. Находящиеся в одном из автобусов сообщили, что их увезли из ОВД "Южное Медведково" в 11:00 1 февраля. С тех пор они ничего не ели.

Похожая ситуация в Петербурге. Активист Илья Афанасьев сообщил, что его и других арестованных привезли вчера вечером к спецприемнику. Им не дают еды и воды. Микроавтобусы также выстроились в многочасовую очередь, задержанных оформляют по три человека в час.

После акций 31 января в поддержку Алексея Навального арестовали более 200 человек по всей России, половину из них – в Петербурге. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". При этом, как подчеркивает проект, это только те люди, о которых известно, число арестованных продолжает быстро расти.

31 января во время несогласованной акции протеста были, по данным проекта, были задержаны более пяти с половиной тысяч человек в 89 городах. Это максимальное число задержанных во время российских протестов. Каждый десятый из тех, кого забрали с уличных акций провёл ночь в отделении полиции. Как подсчитал "Автозак Live" на основе данных "ОВД-Инфо", МВД и СМИ, число задержанных составило 7227.