Уголовное дело по так называемой дадинской статье о неоднократном нарушении закона о митингах возбудили в отношении активиста из Хабаровска Валентина Квашникова . Адвокат от "ОВД-Инфо" Андрей Битюцкий сообщил Сибирь.Реалии, что направляется в отдел полиции , где находится Квашников. По предварительным данным, активиста задержали в суде, куда он пришел по делу об участии в несогласованной акции.

Валентина Квашникова неоднократно штрафовали за участие в митингах в поддержку бывшегогубернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сам Квашников не раз заявлял, что является инвалидом и пособие - его единственный источник дохода, поэтому платить штрафы за участие в акциях протеста он не собирается. Также активист заявлял об угрозах ему и его детям со стороны сотрудников ФСБ.

В Красноярске суд арестовал на два месяца местного жителя Павла Хохлова в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении законодательства о митингах, сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По данным полиции, с августа по октябрь 2020 он трижды привлекался с административной ответственности за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Хохлова штрафовали на 10 тысяч рублей, а также отправляли под арест на 10 суток. 23 января он принял участие несанкционированном мероприятии в центре Красноярска в поддержку Алексея Навального. Полиция возбудила дело по уголовной статье о неоднократном нарушении законодательства о митингах. Дома у красноярца изъяты 2 жестких диска и 6 мобильных телефонов.

В понедельник, 1 февраля Центральный районный суд Новосибирска оправил под домашний арест до 30 марта активистку Яну Дробноход, в отношении которой возбуждено уголовное дело по "дадинской" статье.

В конце января в Хабаровске также возбудили дело по "дадинской" статье в отношении протоиерея и блогера Андрея Винарского.