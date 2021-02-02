2 февраля суд в Москве рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционный политик находится в следственном изоляторе "Матросская тишина". 23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста, в ходе которых были задержаны почти 10 тысяч человек, возбуждены сотни административных и несколько десятков уголовных дел. 2 февраля, в день суда, сторонники Алексея Навального вновь намерены выйти на улицы, чтобы поддержать неугодного российским властям политика.

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