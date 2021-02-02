ВШЭ уволила преподавателя после ареста за ретвит о митинге

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) расторгла договор с приглашенной предподавательницей Анной Велликок после ее ареста на 14 суток из-за ретвита о митинге в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает студенческое издание HSE Press со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ВШЭ уточняют, что Велликок не была штатным сотрудником, с ней был заключен договор для проведения короткого курса в магистратуре. Занятия планировались 3, 4, 10 и 11 февраля.

Из-за административного ареста преподаватель не сможет провести занятия, а перенести их не получилось «из-за интенсивности учебного плана», утверждают в пресс-службе вуза.

Суд отправил Анну Велликок, подругу расследователя ФБК Георгия Албурова, под арест 30 января, признав её виновной в организации митинга 23 января в поддержку Навального. Поводом послужил ее ретвит поста Албурова о митинге.