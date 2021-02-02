Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Назарчук умер 1 февраля в пригороде Новоалтайска в возрасте 81 года. Он избирался в первый состав Государственной думы, пять лет был членом Совета федерации и почти 12 лет возглавлял региональный парламент Алтайского края.

Назарчук — по образованию агроном, работал директором совхоза, после начал строить партийную карьеру в КПСС, был народным депутатом РСФСР, в 1993 году избран в Госдуму от Аграрной партии. Был председателем думского аграрного комитета, в 1994 году назначен министром.

Аграрная партия считалась влиятельной в первом составе Думы, у неё было 37 депутатских кресел. В 1995 году она потерпела поражение на парламентских выборах, потеряв половину мест в палате, после этого министр был отправлен в отставку из второго правительства Виктора Черномырдина.

В марте 1996 года политик был избран депутатом алтайского парламента. На этой должности был важным региональным политиком, в 2004 году поддерживал эстрадного артиста Михаила Евдокимова, победившего на выборах губернатора региона кандидата от "Единой России". Позже ушёл к нему в оппозицию, в 2005 году региональный парламент объявил губернатору импичмент.

Евдокимов, тем не менее, был оставлен на посту президентом Путиным, а вскоре разбился в автокатастрофе. На выборах в 2008 году оппозиционная Аграрная партия не была допущена на Алтае до выборов, после чего политическая карьера бывшего министра завершилась. По предварительным данным, причиной смерти Назарчука стало отравление угарным газом после обледенения дымохода.