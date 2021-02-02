Сборные России по лыжным видам спорта будут выступать на международных турнирах под "Катюшу" вместо гимна страны. Об этом глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе заявила агентству РИА "Новости". Вместо российского флага спортсмены хотят использовать флаг Олимпийского комитета России.

Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил. В решении суда подчеркнуто, что на церемониях и других официальных мероприятиях нельзя включать и любой другой гимн, связанный со страной.

По этой причине вместо российского гимна нельзя, например, использовать "Патриотическую песню" Михаила Глинки, "Молитву русского народа" и "Интернационал", которые в разное время были официальными символами государств на месте современной Российской Федерации. В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимнов "Катюшу".

Песня Михаила Исаковского и Матвея Блантера может заменить гимн на двух олимпиадах — в Токио и в Китае. Для этого музыкальное сопровождение должны одобрить Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство. Запрет на использование официальных символов будет действовать до декабря 2022 года.