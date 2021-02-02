Герой Британии 100-летний Том Мур умер от заражения коронавирусом

В Великобритании в возрасте 100 лет скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур. Весной прошлого года он помог собрать почти миллионы фунтов для поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Поначалу Мур рассчитывал, что его усилиями удастся собрать одну тысячу фунтов. Но видеокадры, на которых весьма пожилой человек настойчиво проходит обещанные 100 кругов по своему саду, настолько тронули зрителей, что денежные пожертвования стали поступать от тысяч британцев - и вместо одной тысячи получилось около 33 миллионов фунтов

Недавно стало известно, что у Мура диагностирован коронавирус.



30 апреля прошлого года Том Мур отпраздновал столетний юбилей. Несколькими днями ранее он был удостоен звания героя Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Летом прошлого года королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.