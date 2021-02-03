Обвинение и защита Трампа представили свои аргументы Сенату

Представители Палаты представителей Конгресса США, выступающие в качестве обвинителей на процессе импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, и адвокаты бывшего президента Трампа представили во вторник в Сенат юридические справки с предварительным изложением своих позиций на процессе, который должен начаться в Сенате 9 января.

В обвинительном документе говорится о том, что Дональд Трамп виновен в подстрекательстве к мятежу, в результате которого, 6 января толпа митингующих ворвалась в помещение Конгресса и попыталась сорвать процесс утверждения обеими палатами Конгресса результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Представители Палаты представителей, которая уже подвергла Дональда Трампа импичменту, настаивают на том, призвав во время митинга своих сторонников направиться к Конгрессу и "вернуть страну в свои руки", Дональд Трамп нарушил президентскую клятву и попытался подорвать демократическую систему.

Адвокаты Дональда Трампа утверждают, что бывший президент не пытался сорвать процесс утверждения результатов выборов, что его заявления на митинге о фальсификации результатов выборов защищены конституционным правом на свободу слова. Главный аргумент защиты Трампа состоит в том, что попытка подвергнуть импичменту, то есть отстранить от власти президента не находящегося у власти неконституционна. Палата представителей подвергла Дональда Трампа импичменту 13 января, но финальное решение об отстранении президента от власти принимается верхней палатой Конгресса после проведения суда в Сенате. За импичмент должны проголосовать две трети сенаторов, что маловероятно, поскольку многие сенаторы-республиканцы публично объявили, что суд над бывшим президентом противоречит конституции страны.