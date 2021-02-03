Кому можно иметь детей. Готовится правка закона о суррогатном материнстве

В Государственной думе России обсуждают поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", касающиеся суррогатного материнства. Государство пытается ограничить круг лиц, которые могут воспользоваться этой услугой, а также поставить под контроль частный медицинский бизнес. Если поправки примут, это будет первый закон, разделяющий людей на тех, у кого власти одобряют наличие собственных детей, и тех, кому их иметь нежелательно.

Госконтроль над частной медициной

Суррогатное материнство – вынашивание и рождение женщиной ребенка для других. Сперматозоиды и ооциты, необходимые для формирования эмбриона, обычно предоставляют лица, для которых ребенок вынашивается. Первые рожденные таким образом дети появились в 1980-х годах, с тех пор эта технология подвергается критике. Суррогатное материнство размывает консервативные, религиозные представления о семье. Но также его критикуют и феминистки: обычно суррогатными матерями женщины становятся из-за тяжелой финансовой ситуации, и феминистки воспринимают это как форму торговли женским телом.

В одних странах суррогатное материнство разрешено, в других – запрещено или ограничено. Россия – в числе стран с достаточно свободным законодательством в этой сфере. Но в нем много белых пятен.

Я даже ДНК не смогла затребовать, так как дело гражданское, а не уголовное

– Я подарила миру четверых суррогатных детей, и они ничем не отличаются от "обычных". Одного из них бросил наш, российский мошенник, и я ребенка воспитываю, в этом году в школу пойдет. Наказания [мошеннику] вообще никакого нет, я проиграла все суды, потому что у него есть деньги. Я даже ДНК не смогла затребовать: сказали, так как дело гражданское, а не уголовное, у ответчика нельзя принудительно взять образец ДНК, – рассказывает Радио Свобода жительница Волгограда Нина Дмитрушкова.

Помимо четырех детей, рожденных для других, у Дмитрушковой пять собственных. В суррогатном материнстве она не разочаровалась, сейчас работает агентом, ищущим женщин, готовых выносить чужого ребенка.

Вместе с врачами приехала полиция, и было заведено уголовное дело о "торговле детьми"

Год назад в Москве на частной квартире умер ребенок, рожденный суррогатной матерью. В квартире, где это произошло, находилась няня и ещё трое "суррогатных детей", которых должны были отдать родителям-иностранцам. Вместе с врачами приехала полиция, детей забрала опека, и было заведено уголовное дело о "торговле детьми", арестованы люди, связанные с контрактами на рождение этих детей. Биологическим родителям их не вернули до сих пор.

Московский адвокат Игорь Трунов представляет интересы одного из них, вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро.

– Тут не может быть никакой торговли людьми, потому что это их дети. Мы говорим: вот с Филиппин прислали экспертизы о том, что это генетически их дети. Следственный комитет отвечает: а мы это и не оспариваем, но в полемику с вами вступать не будем. Дело расследует Главное следственное управление – выше некуда, курирует Александр Бастрыкин (глава Следственного комитета России. – РС), – рассказывает Трунов Радио Свобода.

Трунов не исключает, что государство может добиваться контроля за этим бизнесом.

В России проблемы частной медицины хотят решать тюрьмой

– Бастрыкин несколько раз пытался провести поправки в уголовное законодательство, касающееся медицины, добиться ужесточения статей. Сейчас у нас зарождается огромный блок частной медицины. Как частных врачей дисциплинировать? В Америке врачи могут получить такие иски, что ходят по струнке, соблюдают все технологии. В России проблемы частной медицины хотят решать тюрьмой и Следственным комитетом, – отмечает Трунов.

В поправках, касающихся суррогатного материнства, в том числе прописывается запрет любой деятельности иностранных компаний в этой сфере, запрет агентской и посреднической коммерческой деятельности. Директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии Геннадий Сухих, неоднократно предлагавший разрешить сопровождение суррогатного материнства только государственным клиникам, отказался давать комментарии Радио Свобода по телефону.

Один из основных фигурантов дела о "торговле детьми", директор компании “Росюрконсалтинг” Константин Свитнев в России объявлен в розыск и находится в Евросоюзе. В разговоре с Радио Свобода он отметил, что рынок суррогатного материнства в России не очень большой: в год проходит порядка 600 таких родов, контрактов заключается примерно на три миллиарда рублей.

Суррогатный возраст

В конце января с поправками в закон об охране здоровья, касающимися суррогатного материнства, выступил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Поправки предполагают разрешить пользоваться этой услугой исключительно гражданам России от 25 до 55 лет, состоящим в зарегистрированном браке, которые сами не могут выносить ребенка. Чтобы воспользоваться этой услугой, в браке надо состоять не менее года.

Требование зарегистрированного брака нужно, чтобы исключить возможность "покупки детей однополыми парами"

Петр Толстой также провел в Госдуме обсуждение своих предложений, на котором присутствовали в основном общественники и депутаты с близкой ему точкой зрения. Они заявляли, что суррогатное материнство – это "торговля русскими детьми": если рожденного в России ребенка увозят за границу, российские госорганы не могут контролировать, окажется ли ребенок у гей-пары, или же его вообще могут продать "на органы" или в секс-индустрию.

Впрочем, как обнаружило Радио Свобода, законопроект Петра Толстого пока не зарегистрирован в базе Госдумы. Это подтвердила и помощница Толстого Екатерина Ларишина, предоставив текст поправок. Она отметила в разговоре с Радио Свобода, что "проект находится на обсуждении". По словам Ларишиной, ограничения на использование суррогатного материнства по возрасту мотивируется тем, чтобы наверняка убедиться, что женщина не может родить сама. А требование зарегистрированного брака нужно, чтобы исключить возможность "покупки детей однополыми парами".

Против законопроекта принципиально выступает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина (как и Петр Толстой, Пушкина – депутат от "Единой России").

Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав

"Миллионы россиян воспитывают детей в одиночку, и такие семьи ничем не хуже других. Да и супружеской паре, нуждающейся в услугах суррогатной матери, придётся получать для этого решение консилиума врачей – излишняя бюрократия и явная почва для коррупции. [...] Почему услуги суррогатного материнства должны быть доступны только людям в возрасте от 25 до 55 лет, совершенно неясно. [...] законопроект противоречит базовым нормам Конституции, например статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом. Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав", – утверждает Оксана Пушкина.

– Родители к этому очень долго идут, это не как кошечку взять. Суррогатное материнство стоит бешеных денег: цены начинаются от двух миллионов, и я знаю женщину, которая больше пятнадцати миллионов потратила, а ребенка у неё до сих пор нет, – рассказывает суррогатная мать Нина Дмитрушкова.

То есть у рожденных таким образом детей гораздо меньше шансов быть проданными "на органы" или в секс-индустрию, чем у многих других. "Суррогатные дети" – желанные дети состоятельных родителей.

На полном серьезе обсуждается вопрос, кто имеет право быть родителем, а кто – нет

Константин Свитнев говорит, что и о "продаже русских детей" говорить не приходится. Большая часть российского рынка ориентирована на клиентов-россиян. Далеко не всегда суррогатные матери – россиянки. Например, так в России нередко зарабатывают гражданки Украины, а китайцы, приезжающие в Россию рожать "суррогатных детей", часто привозят "сурмать"-китаянку.

– Государство пытается контролировать всё, что можно и нельзя, закрутить все гайки. В том числе пытается залезть в постель к гражданам. Теперь на полном серьезе обсуждается вопрос, кто имеет право быть родителем, а кто – нет, – отмечает Свитнев.