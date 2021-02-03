Росгвардия проверит своего бойца, ударившего журналиста дубинкой

Росгвардия проводит служебную проверку в отношении своего сотрудника, который на акции протеста в Москве ударил дубинкой по голове журналиста Федора Худокормова. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Боец Росгвардии ударил журналиста, когда тот снимал видео в Дмитровском переулке. На Худокормове был жилет с надписью "Пресса". Видеозапись с избиением разошлась в соцсетях.

После инцидента Худокормов пожаловался на головокружение и тошноту. Журналист сообщил, что обратится в полицию.

Действия сотрудника Росгвардии раскритиковал Союз журналистов.

Сегодня стало известно о задержании корреспондента "Открытых медиа" Дмирия Никитина. Он имел при себе пресс-карту, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Ночь он провёл в отделе полиции. На Никитина составили административный протокол за участие в несанкционированном митинге и доставили в суд.

2 февраля в России на несанкционированных акциях против приговора Алексею Навальному задержали более 1400 человек. Из них более тысячи в Москве и почти 250 в Санкт-Петербурге.