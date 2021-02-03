В Узбекистане арестован блогер, обвинявший власти в арестах блогеров

В Сурхандарьинской области Узбекистана сотрудниками органов безопасности задержан блогер Отабек Саттори, критиковавший местные власти. Об этом его сестра сообщила Узбекской службе Радио Свобода. Его обвинили в вымогательстве.

Он был задержан 29 января. 1 февраля суд в городе Термезе постановил арестовать его. По версии следствия, 40-летний ютьюбер вымогал деньги и мобильный телефон у неизвестных людей.

Саттори — автор видеоблога "Халк фикири" ("Мнение народа"), в котором резко критикуются региональные власти. В одном из своих недавних постов Сатори открыто обвинил местные власти в фабрикации уголовных дел против блогеров и пообещал освещать коррупцию среди должностных лиц, "несмотря на репрессии".

Его родственники отрицают обвинение и считают его сфабрикованным. Статья о вымогательстве в Уголовном кодексе Узбекистана предполагает наказание до трёх лет заключения.