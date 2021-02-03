Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью с 8 февраля. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.

Восстанавливаются рейсы по маршрутам Минск – Москва – Минск, а также Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске. Сообщается и об увеличении авиарейсов между странами с трех до пяти в неделю.

Соответствующее решение принято после того, как российские власти пришли к выводу об улучшении ситуации с коронавирусом. Из-за пандемии движение пассажирского транспорта было остановлено весной 2020 года. В настоящее время поезда РЖД идут через Беларусь без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

С 15 февраля возобновится и авиасообщение еще с двумя странами – Азербайджаном и Арменией.