Байден отменил три указа Трампа об иммиграционной политике

Во вторник президент Джо Байден подписал три указа, касающиеся иммиграционной политики США. Изменения коснулись процедуры предоставления убежища на границе США и Мексики, некоторых правил легальной иммиграции и политики воссоединения семей нелегальных иммигрантов, пишет "Голос Америки".

Один из указов, подписанных Байденом, требует пересмотра Протокола защиты мигрантов – программы, введенной в действие администрацией экс-президента Дональда Трампа. Новые правила приема заявлений о предоставлении убежища заставили вернуться в Мексику более 65 тысяч нелегальных иммигрантов. Все они находятся в приграничных городах в ожидании судебных слушаний об утверждении их статуса.

Администрация Байдена уже прекратила принимать в программу новых участников, но президент пока не сказал о том, каким образом будут обрабатываться заявки людей, которые ожидают слушаний в иммиграционном суде, находясь в Мексике.

Еще один указ касается одного из правил легальной иммиграции, принятого администрацией Трампа и затрудняющего получение права постоянного проживания в США малоимущим иммигрантам. Речь идет о так называемом правиле "государственного попечения", согласно которому иммигранты, пользовавшиеся социальными пособиями и льготами, могут получить отказ в продлении гринкарты.

По словам двух источников, знакомых с планами Байдена, это требование будет отменено.

Еще одним указом Байден объявил о создании рабочей группы, которая будет способствовать воссоединению семей нелегальных мигрантов, которых разделяли друг от друга при незаконном переходе границы. Группу возглавит Алехандро Майоркас, утвержденный министром внутренней безопасности. Ожидается, что для воссоединения разлученных детей и родителей будут выдаваться особые визы либо будут использованы другие формы иммиграционной помощи.