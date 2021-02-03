Ростовские школы уволили учителя за участие в митинге

В Ростове-на-Дону преподаватель истории и обществознания Александр Рябчук был уволен из двух школ из-за участия в акции протеста 23 января. Об этом он написал в инстаграме.
Он вел трансляцию с места проведения митингов и затем оставил соответствующие комментарии в соцсетях, подчеркнув, что участие в политических акциях допустимо только для совершеннолетних. Вскоре с ним расторгли контракт частная школа, где он успел проработать всего два дня, а также лицей, в котором мужчина преподавал в течение 7 лет.
По его словам, руководство учебных заведений приняло такое решение под давлением "влиятельных людей". Из его рассказа следует, что ему был поставлен ультиматум: от него требовали, чтобы он отказался публично выражать свою политическую позицию. Рябчук подчеркнул, что всегда объяснял детям важность идеи свободы и потому "выбрал то, чему учил сам".
3 февраля в квартиру, где проживают бывшая супруга и пятилетняя дочь Рябчука, пришли полицейские с обыском.
В среду глава пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев сообщил об увольнении из московской филармонии имени Чайковского светооператора Стаса Семенюка: в воскресенье он вывел на стену концертного зала слова "Свободу политзаключенным". Причиной названо давление властей. Как утверждается, начальство филармонии не высказало возражений.
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