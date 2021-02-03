Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной футбольной командой "Лацио". Романо Флориани Муссолини недавно исполнилось 18 лет. В команде он играет на позиции правого защитника. Ранее футболиста дважды вызывали на матчи молодёжной "Лацио". Сам он, по данным журналистов, нацелен на профессиональную спортивную карьеру.

Тренер команды в разговоре со СМИ назвал спортсмена многообещающим и отметил, что не видит проблемы в его фамилии.

В спортивных кругах Италии ведутся разговоры о том, что будет, если правнук Муссолини будет играть в основном составе "Лацио". Фанаты римской команды придерживаются ультраправых взглядов и часто демонстрируют это на трибунах во время матчей. Например, в 2019 году перед матчем Кубка Италии с "Миланом" радикально настроенные болельщики развернули баннер с надписью "Слава Бенито Муссолини".

Диктатор и вождь (дуче) Бенито Муссолини – лидер Национальной фашистской партии. С 1922 по 1943 год занимал пост премьер-министра. После свержения с 1943 по 1945 год возглавлял Итальянскую социальную республику – часть территории Италии при поддержке Германии. В апреле 1945 года, за два дня до смерти Гитлера, Муссолини расстреляли итальянские партизаны.