Суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Кирилла Богданова, которого подозревают в нападении на полицейского во время акции протеста 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Богданов заключён под стражу до 30 марта. По версии следствия, во время митинга на Сенной площади подозреваемый дважды ударил командира полиции, а затем один раз ударил в спину ещё одного полицейского. Своими действиями подозреваемый якобы причинил сотрудникам МВД "физическую боль и моральный вред".
Сообщается, что Богданов признал вину. Защита просила для него подписку о невыезде, отметив что у него на иждивении находятся пожилые родственники, поэтому он не намерен скрываться от суда.
- В Петербурге после протестов 23 января возбудили пять уголовных дел, после акций 31 января - два уголовных дела о нападении на полицейского.
- Одним из подозреваемых по делу об ударе сотрудника полиции стал 39-летний петербуржец, отец семи детей Андрей Ломов, которого арестовали, несмотря малолетних детей в семье. Супруга Ломова рассказывала корреспонденту сайта Север.Реалии, что на митинге её мужа сотрудник ОМОН толкнул с такой силы, что пришлось снимать побои в больнице.
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