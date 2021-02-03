Суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Кирилла Богданова, которого подозревают в нападении на полицейского во время акции протеста 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Богданов заключён под стражу до 30 марта. По версии следствия, во время митинга на Сенной площади подозреваемый дважды ударил командира полиции, а затем один раз ударил в спину ещё одного полицейского. Своими действиями подозреваемый якобы причинил сотрудникам МВД "физическую боль и моральный вред".

Сообщается, что Богданов признал вину. Защита просила для него подписку о невыезде, отметив что у него на иждивении находятся пожилые родственники, поэтому он не намерен скрываться от суда.