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Главный редактор "Медиазоны" арестован на 25 суток за шутку о самом себе

Суд в Москве арестовал на 25 суток главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова. Он признан виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Таковым суд посчитал ретвит журналистом шутки в твиттере про себя самого.

Журналист переопубликовал твит в котором его называют солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, отдалённо похожим на него внешне. В записи использовалась агитация штаба сторонников Алексея Навального за участие в несанкционированной акции протеста. Суд посчитал, что такой публикацией Смирнов организовывал незаконное мероприятие.

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