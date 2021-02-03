Суд в Москве арестовал на 25 суток главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова. Он признан виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Таковым суд посчитал ретвит журналистом шутки в твиттере про себя самого.

Журналист переопубликовал твит в котором его называют солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, отдалённо похожим на него внешне. В записи использовалась агитация штаба сторонников Алексея Навального за участие в несанкционированной акции протеста. Суд посчитал, что такой публикацией Смирнов организовывал незаконное мероприятие.

Новость дополняется