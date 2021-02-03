В Италии TikTok заблокирует аккаунты детей после смерти девочки

TikTok по требованию властей Италии заблокирует в стране аккаунты всех пользователей, указавших свой возраст младше 13 лет. Решение, которое вступит в силу 9 февраля, было принято после смерти 10-летней девочки, попытавшейся поучаствовать в опасном соревновании. Об этом сообщает Reuters.

Она была обнаружена в ванной комнате с телефоном в руке и скончалась в больнице Палермо. Подробности произошедшего рассказала ее младшая сестра: оказалось, что речь идет о смертельно опасном "челлендже", в котором подростки частично перекрывают себе доступ к кислороду. Отец погибшей признался, что родители не знали о подобных "играх" и полагали, что дети всего лишь развлекаются видеозаписями танцев и песен.

Сейчас полиция проводит расследование. Администрация TikTok пообещала оказать содействие правоохранительным органам, а также создать механизм, который обеспечил бы выполнение правила о том, что ребенок младше 13 лет не вправе регистрировать аккаунт. В настоящее время это требование легко обойти: пользователю достаточно солгать о своем возрасте. Как именно будет работать новая система верификации, пока неизвестно.

Согласно итальянскому законодательству, для регистрации ребенка младше 14 лет в соцсетях требуется согласие со стороны родителя или законного представителя.