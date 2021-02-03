Посёлок Новгородское в Донбассе переименуют в Нью-Йорк 

В Донецкой области Украины посёлок городского типа Новгородское переименуют в Нью-Йорк. Такое решение принял комитет Верховной рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

В комитете пояснили, что Нью-Йорк – это историческое название населённого пункта, которое использовалось до 1951 года.

Согласно справочникам, во времена СССР посёлок Новгородское был прежде всего известен Дзержинским фенольным заводом, который до сих пор существует под этим названием.

Ранее на территории посёлка работал также машиностроительный завод, но он прекратил существование, большинство его зданий законсервированы, а три цеха разобраны на стройматериалы.

Сейчас в Новгородском живут около 10 тысяч человек.