В Сахарово 28 арестованных поместили в камеру на 8 человек

У Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве опять стоит многочасовая очередь из автобусов с арестованными за акции протеста в поддержку Алексея Навального - без каких-либо условий для длительного содержания людей. Об этом сообщает "Медиазона".

Автобус, в котором находится арестованный на 25 суток главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, только в половине пятого утра заехал на территорию центра. Смирнова увезли в Сахарово около 11 часов вечера в среду.

Люди в автобусах сообщают, что ради экономии топлива водители глушат двигатели, из-за чего салон не обогревается; их выводят по нужде на улицу только после настойчивых просьб.

Поступают сообщения, что некоторые автобусы разворачиваются и возвращаются в отделы полиции.

По информации телеграм-канала "Протестный МГУ" , около пяти часов утра 28 арестованных завели в здание изолятора и разместили в восьмиместной камере с железными кроватями без матрасов.

Представители Центра временного содержания иностранных граждан и МВД на звонки издания не ответили.

Все спецприёмники в Москве забиты ещё с воскресенья. Арестованные, которые даже не сидят, а стоят в автобусах, во вторник утром записали видеообращение.

3 февраля суды назначили административные аресты 96 людям из-за акций в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил "ОВД-Инфо". В общей сложности с 23 января такое наказание получили около 750 человек — они проведут под арестом в сумме более 6 тысяч дней. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Массовые несогласованные акции в поддержку Алексея Навального состоялись по всей России 23 и 31 января. Стихийные митинги прошли 2 февраля. В этот суд отправил Навального в колонию, поменяв условный срок заключения на реальный. По данным "ОВД-Инфо", в связи с акциями были задержаны больше 11 тысяч человек.