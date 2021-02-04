Сенаторы предлагают ввести санкции за отравление и арест Навального

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность". В нём, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества "Новичок".
Согласно документу, в течение 90 дней после принятия закона президент США должен наложить санкции на причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть факт покушения. Речь идёт о заморозке активов, запрете на въезд в США и запрете американским гражданам и организациям вести дела с включёнными в санкционный список. Отдельные санкции могут быть введены в связи с разработками и использованием "Новичка", которым, как установили эксперты, был отравлен Навальный.
Законопроект также предусматривает, что в течение 180 дней после его принятия президент должен представить в Конгресс два доклада - об обстоятельствах убийства в 2015 году в Москве оппозиционера Бориса Немцова, с указанием лиц, предположительно причастных к нему, и о "личном богатстве" президента России Владимира Путина и его родственников.
В документе также содержится призыв к Госдепартаменту добиваться от Германии остановки строительства газопровода "Северный поток-2", а также к властям России - освободить Алексея Навального, которому суд в Москве 2 февраля заменил условный срок по уголовному делу на реальный. О конкретных санкциях в связи с газопроводом и арестом Навального не говорится.
О сроках рассмотрения документа, среди соавторов которого демократ Крис Кунс, республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио, пока не сообщается.
- Ранее соратник Навального Владимир Ашурков направил президенту Джо Байдену список из 35 лиц, против которых, по мнению Фонда борьбы с коррупцией, США следовало бы ввести санкции. В списке не только чиновники, которые могли иметь отношение к организации отравления Навального, но и бизнесмены из окружения Путина. Навальный неоднократно заявлял, что выступает за точечные санкции Запада против олигархов, имеющих существенные активы за пределами России.
- Навальный обвиняет в своём отравлении, после которого он 3 недели провёл в коме, сотрудников ФСБ. Он убеждён, что его не могли отравить без прямого указания или без ведома Путина. Российские власти отрицают сам факт отравления.
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