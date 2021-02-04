Глава Всетатарского общественного центра объявил голодовку

Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев объявил голодовку в ответ на требование прокуратуры признать организацию экстремистской и закрыть ее. Об этом сообщает Идель.Реалии.

Закиев считает претензии прокуратуры "абсурдными" и хочет привлечь к этому внимание общественности и международного сообщества. К голодовке, которую Закиев начал 3 февраля, могут присоединиться и другие члены ВТОЦ.



"Признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом татарского народа, признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ", – говорится в заявлении организации, основанной в 1989 году.

О подаче иска стало известно 15 января. В надзорном ведомстве провели проверку организации и пришли к выводу, что деятельность ВТОЦ "противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер". Внимание прокуратуры привлекли как внутренние документы ВТОЦ, так и публичные выступления членов организации.

Иск прокуратуры будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана 24 февраля.