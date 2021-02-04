Канада признала Русское имперское движение террористическим

Власти Канады признали организацию Русское имперское движение террористической - наряду с ещё 13-ю организациями, среди которых радикальные исламистские группировки и американская ультраправая организация Proud Boys.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр. Русское имперское движение попало в разряд "идеологически мотивированных экстремистских организаций" - вместе с Proud Boys и ещё двумя организациями сторонников превосходства белой расы. Как отмечает "Медуза", эти организации косвенно связаны с Россией: неонацистской группировкой The Base руководит Ринальдо Назарро, живущий в Петербурге, а участники группировки Atomwaffen Division познакомились на форуме Iron March, созданном москвичом Алишером Мухитдиновым.

Русское имперское движение базируется в Санкт-Петербурге. Весной прошлого года оно было включено властями США в список иностранных террористических организаций. С чем именно было связано такое решение - не сообщалось. Известно, однако, в том числе со слов координатора организации Станислава Воробьёва, что движение готовило и отправляло в Донбасс добровольцев для поддержки пророссийских сепаратистов, в том числе участия в боевых действиях против украинских войск. Западные СМИ отмечали, что организация не связана с российскими властями, но они никак не препятствовали её деятельности.

Сайт движения не обновляется с прошлого года. Из опубликованной на нём программы следует, что движение выступает за реставрацию в России монархии и воссоздание Российской империи путём упразднения существующих на постсоветском пространстве государств. "Только мы можем восстановить законную, историческую и национальную власть в России и вернуть Русский народ на путь спасения, с которого его попытались увести бесовские силы коммунизма и либерализма" - сказано в программе.