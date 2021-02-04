"Власть отбирает культуру". Блогеры о возможном уходе Серебренникова

Кирилл Серебренников, вероятно, больше не будет художественным руководителем "Гоголь-центра". В феврале 2021 года истекает срок его контракта, и Департамент культуры Москвы принял решение, что не будет его продлевать, сообщил ТАСС со ссылкой на анонимный источник. В соцсетях эту новость трактуют исключительно в политическом ключе.

Николай Подосокорский

Ого, еще и Серебренникова увольняют за политическую неблагонадежность.

Наталья Костоломова

Власти Москвы закрывают один из лучших театров России. Тоталитаризм всегда нетерпим в инаковости и талантам... Спасибо, Кирилл Серебренников, за 8,5 лет вдохновенного творчества, блистательного эксперимента и любви...

Андрей Плахов

Власть хочет отобрать у страны культуру. И будущее

Сообщение о том, что московский департамент культуры не намерен продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым как руководителем Гоголь-центра, для меня лично не стало никакой неожиданностью. Это закономерное развитие процесса, который вовсю идет на наших глазах. Коротко: на подмостках (в широком смысле слова) воцаряется подцензурное придворное искусство. Пространство свободы сжимается, как шагреневая кожа, а некоторые вольности позволяются либо маргиналам, либо тем, кто доказывает свое верноподданничество.

Вымывание культуры мы видим в театре на примере Кирилла – лучшего и единственного международно признанного российского режиссера пост-советского поколения (и не говорите, что есть другие, их авторитет несопоставим). Это мы видим на примере кино. Ни Александр Сокуров, ни Андрей Звягинцев – наши самые крупные по масштабу авторы – годами не могут найти финансирование и реализовать свои проекты из-за политики государства.

Когда ковид что ни день уносит лучших людей науки и культуры, когда множество талантов от безысходности покинуло Россию, надежда только на молодежь, способную изменить страну. А у их отцов и матерей, уже в силу возраста не готовых к активным политическим жестам, сжимается сердце. Трудно сказать, что больнее. Знать – как знала мать Кирилла Серебренникова – что твой сын или дочь сидит в автозаке, спецприемнике, тюрьме, под домашним арестом. Или – когда он/она выбрал путь конформизма, зато живой и непобитый.

Зоя Светова

Этого стоило ждать. Но как же власть разрушает все прекрасное. Многие сегодня повторяют это странное слово "элиты". Нет никаких элит. Есть люди, оказавшиеся у власти, не ставшие элитой. Они называются иначе. Каждый может найти им название. Я воздержусь.

Андрей Коблов

Скоро во всех театрах страны худруки будут из ФСБ ! Ибо [нечего]....

Арина Холина

А еще и Кирилла Серебренникова выпи... ну это... уволили из Гоголь Центра. Интригует, кого назначат – насколько это будет сермяжно-духовный-соборный кандидат, которого утвердит потомок смоленских дворян (это про него чуть ли не первая строчка в википедии такая, про дворянство) Александр Кибовский, руководитель депкультурки. PS Мат запретили ровно в тот момент, когда он нужен больше, чем обычно.

В провластных блогах о Серебренникове говорят исключительно как о расхитителе казенных денег – видимо, педалировать тему его политической неблагонадежности не велено.

НЕВМИНКУЛЬТ

По нашему мнению, в творческом смысле предстоящий отказ от услуг Серебренникова – непростое решение. Конкретно в формате "Гоголь-центра" он действительно весьма неплох. В управленческом – надо понимать, что за годы работы худрук схлопотал условный срок за хищение. Так что другого выхода у департамента культуры просто не было, это вопрос репутации.

НеВротик

В мире культуры впервые после заполошной кампании за всё хорошее против произвола вспомнили про светоча современного и искусства, главного всесословного героя и символа сопротивления – режиссёра Серебренникова. Вспомнили сдержанно – чтобы выпилить. Ну, кто же будет уголовника под условным сроком держать в казённом учреждении на должности с печатью и подписью. Это же уже не про лозунги и кулуарные расторговки – это про деньги, до которых в мире прекрасного много желающих.

Многие не теряют надежды, что если не Серебренникова в качестве худрука, то хотя бы театр еще удастся отстоять, тем более что Департамент культуры слухи о расторжении контракта комментировать отказался.

Маргарита Мониава

Разрушить легче, чем создать,

Ломать – не строить, так сказать.

Кирилл Лятс

А наш министр культуры Ольга Любимова не хочет вмешаться и оставить один из лучших театров за одним из лучших режиссеров?

Валерий Печейкин

Ситуация с Серебренниковым напоминает нашу реакцию на ковид. Я о том, что на сайте Департамента до сих пор нет "результатов анализов" – новости о завершении контракта. Зато есть новость "Рукоход, брусья и перекладина: как правильно тренироваться на воркаут-площадках".

Когда у вас поднимается температура и мокреет нос, вы говорите: "У меня ковид. Ну, в лучшем случае эбола и холера". Так вот, сразу после этого нужно сдать кровь на антитела. И дождаться результата анализа. Поэтому Департамент должен опубликовать эти "результаты анализа". Без них все новости выглядят так: "Иван Иванов потерял нюх. Его соседи уже заявили о том, что тоже заболели. "Мы все больны", – сказала Марфа Петухова. Остальные соседи от комментариев отказались: они просто рыдают".

Да, сейчас есть все признаки "ковида". Но поймите, что событие-заболевание с точки зрения медицины или бюрократии есть тогда, когда есть результат лабораторного анализа. Иначе зачем существует журнал Lancet? Зачем тогда вся наука? И делопроизводство.

Если вы прочли в газете "Валерий Печейкин женится на слонихе", то нужно дождаться подтверждения хотя бы от меня. А сейчас есть только фотография Печейкина на фоне слона. Печейкин сложил губы в трубочку. ТАСС заявило: это любовь, обогнавшая время.

Точно также накануне писали о проекте Серебренникова и Сальникова "Силиконова дура". Оказалось, шутка.

Давайте не будем дурой. То, что Серебренников уходит – это практически очевидно. И об этом было сказано 5 лет назад. Это не новость. Новостью будет то, во что это развернется – в нового худрука, в театр-без-худрука, во что-то третье или четвертое.

А сейчас у нас поднялась температура. И, кажется, исчез запах. Продолжаем наблюдать.

Алена Солнцева

Вот чего я не понимаю, так это ситуации с Гоголь-центром. Слухи о том, что договор с Кириллом Серебрениковым не продлят, циркулируют уже месяц – с подачи телеграмм-каналов. Там даже фамилии "преемников" называли. Тем не менее, сейчас вроде бы оказалось, что это новость – и опять, ни Департамент, ни сам КС ее не комментирует. И в театре тишина.

У меня нет никакой внутренней информации, меня никто ни о чем не просил, я просто считаю Гоголь-центр очень важной институцией, и меня волнует его судьба. Поэтому вопросы.

По ст. 47 УК РФ человек, условно осужденный, лишен права занимать государственные должности субъекта РФ, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года после окончания срока. У КС есть условный срок, и возможно, это не позволяет Департаменту продлить контракт. Конечно, было отлично, если бы приговор отменили, но КС отказался от апелляции. Так что, я могу предположить, что есть решение, и оно принято в том числе и КС, который не будучи худруком, все равно остается известным режиссером, и может ставить спектакли, надеюсь, хоть в Большом, хоть в Малом. Роман Салтыкова-Щедрина в его постановке Гоголь-центром объявлен на будущий год.

Но есть и сам Гоголь-центр, он, конечно, национальное достояние, его судьба очень важна, и как показала практика, команда ГЦ существует, и она очень слаженная. Надеюсь, это понимает и Департамент, и именно поэтому так сдержанно ведет себя театральная общественность – те, кто в курсе (я – совсем нет).

Но конечно, той Москве, которую мы увидели в эти дни – с ОМОНом, перекрытиями, задержаниями прохожих без пионерских галстуков, имитацией суда и политзаключенными, сутками сидящими без еды и туалета в ожидании помещения в камеру – такой театральный центр не нужен, он был частью открытого города, благополучного, развлекающегося, с парками, WI-FI, скутерами и хипстерами, кафе и кинопоказами, европейской столицы евразийского пространства... Теперь даже странно вспоминать эти лаунж-пространства, библиотеки с лекциями иноагентов, фестивали современного искусства, международные конференции. Теперь у нас "мир хижинам – война дворцам" с одной стороны, и борьба с влиянием Госдепа с другой. Какое место в этом всем займут те стильные, модно одетые мальчики и девочки, которые в ужас пришли от путешествия по некрасовским местам во время репетиций "Кому на Руси жить хорошо"? Смогут ли защитить свой мир? или уедут туда, где их не будут бить палками? Найдут ли силы и аргументы? Нам то что. А им жить.

Опомниться призывает режиссер Анатолий Васильев.

Служебная записка – Анатолий Васильев

Моя горячая записка не означает борьбу, не означает протест, не означает несогласие, она ничего не означает, ее даже может и не быть. Потому что она о любви.

Я первым из театра перестройки попал под гильотину московского приказа – лишить возможности продолжать художественное дело в России, которому я посвятил всю свою – от юности 60-ых годов до зрелости 2006 года – художественную жизнь. Я был изгнан с московской арены, и на том мое "цирковое выступление", неугодное власти, закончилось.

Прошло семь лет и еще семь – и колесо смертоносной машины, прокрутив полный круг, остановилось над головой Кирилла Серебренникова.

Кто крутит это колесо истории?! Я вас спрашиваю! Что вы делаете?

Создано театральное дело талантливым художником, влюбленным в жизнь, в театр и в отечество.

Создана труппа талантливых актеров, влюбленных в жизнь, в театр и в отечество.

Создан талантливый репертуар, сотворенный величайшими сочинителями русской литературы, поэзии, драматургии, влюбленными в жизнь, в театр и в отечество.

Отменить решение о непродлении контракта с Кириллом Серебренниковым нельзя – согласен! – но можно его сжечь.

Сожгите старый контракт и заключите новый с режиссером Кириллом Серебренниковым на всю его творческую жизнь.

И отечество, театр и жизнь – вас полюбят!

Так или иначе, срок контракта Серебренникова действительно истекает, и он уже попрощался с Гоголь-центром на праздновании 8-летия театра – текст его речи опубликован в том числе в его телеграм-канале.

KIRILL AND FRIENDS

8 1/2 – хорошее число лет для подведения итогов

8 1/2 – достаточно, чтобы понять что то про себя, про мир и про театр

За 8 1/2 лет – можно собрать лучшую в мире труппу, лучшую в мире команду и дать каждому раскрыться

За 8 1/2 лет – можно обзавестись влиятельным, образованнымм и богатыми друзьями

За 8 1/2 лет можно заполучить влиятельных и мстительных врагов

За эти 8 1/2 лет я не перестал беды и проблемы называть приключениями

Все 8 1/2 лет в Гоголь-центре я обладал привилегией ежедневно встречаться только с красивыми и талантливыми людьми

Эти 8 1/2 лет оказались нужны, чтобы точно понять, что мерзавцев меньше, чем добрых и порядочных людей

За 8 1/2 лет мы возмужали, но не стали душнилами и старыми мудаками

8 1/2 лет – этого достаточно, чтоб окончательно сформировать свой список добродетелей и грехов

8 1/2 лет – этого достаточно, чтобы НЕ перестать презирать тех, кто разрушает красоту, вредит искусству и уничтожает свободу

За 8 1/2 лет я понял, что, театр не про честолюбие, а про честь и честность

8 1/2 – это, к счастью, меньше тех десяти лет, которые мудрецы отводили жизни любого театра

За 8 1/2 лет мы сделали 60 спектаклей, побывали в 35 турах и прославились на весь мир

За 8 1/2 лет нас посетил миллион зрителей и мы заработали миллиард на продаже билетов

За 8 1/2 лет я научился не бояться своих премьер и бояться чужих

Все 8 1/2 лет мы были счастливы с нашим прекрасными, умными, верными зрителями, а они, надеюсь, были счастливы с нами

За 8 1/2 лет я НЕ пересмотрел смысл понятий верность, дружба, достоинство, порядочность и совесть

Оказалось, что за 8 1/2 лет можно создать то, что можешь назвать смыслом жизни и чем будешь всегда гордиться

За эти 8 1/2 стало понятно, что театр сделать сложнее, чем поставить спектакль, снять фильм и даже в чем-то сложнее, чем построить дом

Эти 8 1/2 лет подтвердили, что несправедливость отвратительна, как руки омоновца с электрошокером, но театр позволяет даже об этом думать с улыбкой

Да, за 8 1/2 лет можно попасть в историю – и в историю страны, и в историю театра

Это были 8 1/2 трудных лет, не было ни одного спокойного дня, но я не жалею ни об одном дне или часе, проведённом в этих стенах

За 8 1/2 лет мир вокруг нас изменился до неузнаваемости, а мы все так же молоды, все так же беззаботны и все ещё счастливы

Удивительно, но за эти 8 1/2 лет нам удалось остаться детьми

Эти 8 1/2 лет были мне даны еще и для того, чтобы немного забыть про одиночество и больше полюбить жизнь

Все 8 1/2 лет я провел в большой Любви

За эти 8 1/2 лет мой театр стал вашим театром

Спасибо судьбе, Капкову и всем вам – лучшим людям на планете – за эти мои 8 с половиной

8 1/2 лет и Гоголь-центр – это то, что останется со мною на всю оставшуюся бесконечность...

В том, что Серебренников не останется без работы, комментаторы не сомневаются.

Роман Супер

Лет девять назад мы познакомились с Кириллом Серебренниковым в Берлине. Я брал у него интервью: вот-вот должен был открыться Гоголь-центр, это сопровождалось скандалами, ведь "разрушался драматический репертуарный театр" .

Отвечая на вопрос "зачем", Кирилл сказал так: "Ну кто-то же должен взять на себя ответственность за создание в нашей огромной стране самого лучшего театра, современного, смелого и свободного, который разговаривал бы со зрителем на языке нового века".

Я не знаю, как ему удалось это сделать. Но он сделал. Ещё я не знаю более талантливого, мужественного и честного художника на русском языке, чем Кирилл. Уверен, что в скором времени будет netflix, hbo, Голливуд... и далее везде.

В добрый путь, дорогой и нужный человек.

Вениамин Смехов

Чиновники, подписавшие беспардонную бумагу – не продлившие срока труда создателю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову – встали в очередь на проклятие в истории губителей отечественной Культуры. Это не громкие слова, это строгий список мучителей и врагов: Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Ахметели, Леся Курбаса... а в новое время: Юрия Любимова, Анатолия Эфроса, Петра Фоменко, Анатолия Васильева... Партийные бюрократы нарывались на протесты авторитетных писателей и поэтов, академиков-ядерщиков, героев войны – и отступали "при Брежневе"... А где сегодня достать сил для того, чтобы "запретить запрещать" и "не трогать музыку руками" нечистоплотному населению департаментов культуры?

Сегодня легко и часто называются те, кто годами издевался над Любимовым и нами, актерами "Таганки". В итоге: Всероссийское и всемирное празднование столетия великого режиссера в 2017 году и... срамная бумажка о "непродлении" – благословлённому Юрием Любимовым лидеру современной режиссуры Кириллу Серебренникову в 2021-м... Как утешает нас добрый доктор Гиппократ: VITA BREVIS, ARS LONGA... В переводе на нынешний случай: бумажке – истлеть, Кириллу и его Театру – долгой жизни на радость умному зрителю!