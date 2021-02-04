Президент США призвал немедленно освободить Алексея Навального

Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён. Об этом на встрече с сотрудниками Госдепартамента заявил президент США Джо Байден.
Глава Белого дома упомянул о недавнем телефонном разговоре российским президентом Владимиром Путиным. По словам Байдена, в беседе он подчеркнул, что времена, когда Соединённые Штаты сдавались перед активностью России, закончились. Среди подобных действий России президент упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.
При этом Байден сообщил собравшимся, что Москва всё еще полна решимости нанести ущерб американской демократии. "Мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами", - добавил президент.
В своём выступлении американский лидер также подчеркнул, что намерен возродить тесное содрудничество Вашингтона с международным сообществом.
- События, связанные с Навальным, в четверг, 4 февраля, стали одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров призвал главу Госдепартамента уважать российские законы. Вместе с тем, глава МИД подчеркнул, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном.
- Ранее группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесла в Конгресс США законопроект "О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность". В нём, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества "Новичок".
- Росссия свою причастность к отравлению Навального отвергает.
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