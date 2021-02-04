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В Праге активисты поддержали российских политзаключённых

Акция в поддержку российских политзаключённых, Прага, 4 февраля 2021 года

Несколько десятков гражданских активистов из разных стран мира собрались в центре Праги на акцию в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключённых.

Собравшиеся развернули плакаты "Свободу Алексею Навальному", "Свободу политзаключённым", "В России - преступный режим" и другие.

Участники акции среди прочего призвали к солидарности в сфере защиты прав человека в России Евросоюз.

Акция в Праге прошла в день, когда правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым Алексея Навального. Правозащитники также отметили, что действия властей против мирных участников акций протеста в защиту Навального "нарушили нормальный ход жизни десятков российских городов", а действия полиции были необоснованно жестокими.

Российские власти отрицают преследование по политическим мотивам Навального и участников акций в его поддержку.

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