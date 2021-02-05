Эсминец США прошел возле контролируемых Китаем островов

Американский эсминец "Джон Маккейн" совершил демонстративный проход возле контролируемого Китаем архипелага в Южно-Китайском море. Седьмой флот ВМС США выпустил заявление о том, что корабль "подтвердил свободу мореплавания в районе Парасельских островов в соответствии с международным правом".

Это стало первой такой миссией с начала президентства Джо Байдена. Китайские военные выступили с осуждением этого шага, заявив, что следили за судном и направили ему предупреждение. Власти КНР обвинили Соединенные Штаты в "намеренном разрушении атмосферы дружелюбия".

Пекин в одностороннем порядке настаивает на том, что указанный морской район входит в его суверенитет. Китайские власти построили в Южно-Китайском море целый ряд искусственных островов, возведя на них авиабазы и другие военные объекты. Вашингтон обвиняет Китай в оккупации соответствующей водной территории и попытке ограничить судоходство для других стран – Тайваня и Вьетнама.

КНР захватил контроль на Парасельскими островами в 1974 году после короткого сражения с южновьетнамскими войсками. Вьетнамские и тайваньские власти по-прежнему претендуют на эти территории.

Неделей ранее Пекин пригрозил Тайваню войной в случае, если тот не откажется от стремления государственной независимости. Китайские власти считают Тайвань отколовшейся провинцией. Тайвань настаивает, что является суверенной державой. У нее есть конституция, армия и избранное правительство. Президент США Джо Байден высказал намерение поддерживать Тайвань и назвал заявление Китая досадным, призвав избегать конфронтации.