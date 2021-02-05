Похищенных в Нижнем Новгороде подростков могли увезти в Чечню

Правозащитники опасаются, что похищенных сотрудниками силовых структур в Нижнем Новгороде чеченских подростков увезли в Чечню, где им грозит смерть. Об этом заявил координатор программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев - пишет Кавказ.Реалии.
Похищенные - 17-летние Салех Магамадов и Исмаил Исаев - уехали из Чечни прошлым летом и намеревались покинуть Россию в целях безопасности, но не успели.
"После задержания за ведение оппозиционного телеграм-канала "Осал нах 95" их и других модераторов держали в тюрьме, на перевоспитании, заставляли учить Коран, говорили, что будут снимать, как они учат Коран, и показывать Рамзану Кадырову. Если он простит, то их отпустят. Потом их плотно контролировали, а когда они уехали, стали вычислять через интернет, где они находятся", - рассказал Истеев.
По его словам, сексуальная ориентация юношей послужила отягчающим обстоятельством. Ошибкой Магамадова стала продажа нового телеграм-канала и получение денежных средств, что и выдало местонахождение подростков.
Активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT разделяют опасения правозащитника о возможном убийстве похищенных. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова. Этот же человек, по данным 1ADAT, причастен и к другим нарушениям прав человека.
Корреспонденту Кавказ.Реалии не удалось получить комментарии ни нижегородского МВД, ни и их чеченских коллег.
- Накануне стало известно о похищении двух молодых уроженцев Чечни в Нижнем Новгороде местными силовиками. На месте инцидента обнаружили погром.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в сети опубликовали видео с их извинениями — на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Издание Кавказ.Реалии ранее выяснило, что задержанных в Чечне участников телеграм-чата перевоспитывают, заставляя учить Коран. Об этом сообщила родственница одного из задержанных.
- О репрессиях в отношении ЛГБТ в Чечне неоднократно сообщали правозащитники и СМИ. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике "геев нет".
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