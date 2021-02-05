В Бундестаге призвали заморозить достройку "Северного потока – 2" 

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2".

По его словам, которые приводит радиостанция Deutschlandfunk, это решение обеспечило бы переговорную "паузу", в ходе которой можно было бы выставить России условие о том, чтобы исключить использование трубопровода как политического оружия. Соответствующую договоренность политик предложил утвердить в рамках международного соглашения.

Ранее на этой неделе представители оппозиционной партии "зеленых" в немецком парламенте заявили о необходимости остановить достройку Nord Stream 2 на фоне жесткого подавления акций протеста в России.

К этим призывам присоединилась эксперт фракции Свободной демократической партии Рената Альт. Она напомнила, что теперь даже Франция выступает за прекращение проекта. По ее словам, строительство следует заморозить как минимум до тех пор, пока российские власти не начнут расследовать отравление Алексея Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель, однако, отказывается менять свою позицию в отношении "Северного потока - 2". Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.