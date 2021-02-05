В Москве задержали 25 участников перформанса в форме ОМОН

В Москве полиция задержала 25 участников проекта фотографа Эмми Америка, которые были одеты в форму ОМОН и охраняли слово "свобода", написанное на снегу. Об этом сообщает "Апология протеста".

Их доставили в отдел полиции "Крылатское". На участников фотопроекта составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и отпустили.

Одна из задержанных - Ольга Лисовская - рассказала "Новой газете", что форму они взяли в аренду. На камуфлированной одежде не было нашивок и других опознавательных знаков. "Это тонкий обычный, издалека похожий на костюм ОМОНа наряд." - заявила Лисовская. По словам участницы фотопроекта, они простояли недолго около слова "свобода", переоделись и пошли к автобусам. Там их встретили сотрудники полиции, которые, не представившись и не объяснив причину задержания, увезли участников фотографии в отдел.