Немого петербуржца оштрафовали за "скандирование лозунгов"

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на пять тысяч рублей местного жителя Евгения Агафонова по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология протеста".

В составленном на него полицейскими протоколе говорится, что житель Петербурга "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги". Агафонов является инвалидом третьей группы по слуху и не может говорить.

В день задержания петербуржец шёл в магазин. Агафонов утверждает, что об акции ничего не знал. Его задержали, когда он пытался показать полицейским, что не слышит. В отделе Агафонов провёл 9 часов, ему не предоставили переводчика. Адвокат задержанного уточнил, что его подзащитный не понимал разъяснения полицейских и не знал, какие у него права и обязанности. Суд назначил Агафонову наказание ниже низшего предела.