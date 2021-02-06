В Петербурге и Владивостоке - обыски у активистов

Во Владивостоке и Санкт-Петербурге в субботу проходят обыски у нескольких активистов. Обыски проходят по делам, связанным с акциями протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Таких уголовных дел по всей России возбуждено уже более сорока.
С обысками пришли как минимум к шестерым активистам во Владивостоке. В Петербурге обыски проходят, по последним сообщениям, у девяти активистов.
Во Владивостоке, как сообщили активисты "ОВД-Инфо", обыски были связаны с расследуемым краевым УМВД делом о перекрытии дорог на митинге в поддержку Навального 23 января. Пришли, в частности, к активисту Максиму Хозяйкину. Он проходит по делу в качестве подозреваемого. Также обыск прошёл у активиста Гии Какабадзе, зампреда регионального отделения "Яблока" Марины Железняковой, участника движения "Волонтеры свободы" Романа Беломеснова, сотрудника Дальневосточного отделения РАН Антона Расина, блогера Геннадия Шульги. У всех них была изъята техника.
С каким именно делом связаны обыски в Петербурге, пока не сообщается. Там после митингов также было открыто дело о блокировании дорог и другие уголовные дела. С обысками пришли к бывшему пресс-секретарю движения "Весна" Артёма Уйманену, активистам Илье Гантваргу, Павлу Чупрунову, Светлане Уткиной, Светлане Ковалец, Гавриле Филиппову, Артёму Владимирову, Андрею Агееву и Денису Старикову. Таковы последние данные ОВД-Инфо.
- 23 и 31 января во многих городах России, а 2 февраля в Москве и Петербурге, прошли уличные акции в поддержку Навального, который после возвращения в Россию был помещён в СИЗО. Во Владивостоке в акциях принимали участие более тысячи человек, в Петербурге - несколько тысяч. Акции не были согласованы с властями. Полиция жёстко задерживала их участников, их число шло на сотни. По всей России были задержаны более 10 тысяч человек.
- Уголовные дела возбуждены по статьям о нападении на полицейских (около 10 человек по этой статье уже были арестованы), о нарушении санитарных норм, о вовлечении несовершеннолетних в митинги, о перекрытии дорог, о призывах к массовым беспорядкам. Против сотрудников правоохранительных органов дела не возбуждались.
- Соратник Навального Леонид Волков 4 февраля заявил, что Фонд борьбы с коррупцией до весны не планирует призывать на новые уличные акции, несмотря на то, что Навальному 2 февраля суд заменил условный срок на реальный.
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