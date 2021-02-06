В Петербурге и Владивостоке - обыски у активистов

Во Владивостоке и Санкт-Петербурге в субботу проходят обыски у нескольких активистов. Обыски проходят по делам, связанным с акциями протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. Таких уголовных дел по всей России возбуждено уже более сорока.

С обысками пришли как минимум к шестерым активистам во Владивостоке. В Петербурге обыски проходят, по последним сообщениям, у девяти активистов.

Во Владивостоке, как сообщили активисты "ОВД-Инфо", обыски были связаны с расследуемым краевым УМВД делом о перекрытии дорог на митинге в поддержку Навального 23 января. Пришли, в частности, к активисту Максиму Хозяйкину. Он проходит по делу в качестве подозреваемого. Также обыск прошёл у активиста Гии Какабадзе, ​зампреда регионального отделения "Яблока" Марины Железняковой, участника движения "Волонтеры свободы" Романа Беломеснова, сотрудника Дальневосточного отделения РАН Антона Расина, блогера Геннадия Шульги. У всех них была изъята техника.

С каким именно делом связаны обыски в Петербурге, пока не сообщается. Там после митингов также было открыто дело о блокировании дорог и другие уголовные дела. С обысками пришли к бывшему пресс-секретарю движения "Весна" Артёма Уйманену, активистам Илье Гантваргу, Павлу Чупрунову, Светлане Уткиной, Светлане Ковалец, Гавриле Филиппову, Артёму Владимирову, Андрею Агееву и Денису Старикову. Таковы последние данные ОВД-Инфо.