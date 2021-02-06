Telegram заблокировал каналы с данными сотрудников силовых ведомств РФ

Мессенджер Telegram заблокировал несколько каналов, в которых выкладывались личные данные, в том числе домашние адреса и номера телефонов, сотрудников российских силовых структур и судей, в частности канал "Каратели Тут". Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Он напомнил о том, что ранее мессенджер заблокировал каналы, в которых выкладывались в публичный доступ телефонные номера и адреса участников акций протеста в России.
Дуров подчеркнул, что в комментариях к записям с данными судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов звучали призывы к насилию по отношению к ним, что противоречит правилам Telegram. "Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением". Пишет Дуров. Окончательным аргументом для блокировки каналов стало то, что корпорация Apple отказывалась одобрить обновление Telegram для операционной системы iOS – в связи с призывами к насилию в мессенджере.
- Во время протестов в Беларуси осенью 2020 года Павел Дуров заявил, что Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков - напоминает "Медуза". В Apple ответили, что просили удалить не каналы, а конкретные посты с личными данными.
- В конце прошлого года Госдума России приняла закон о запрете разглашать данные о сотрудниках правоохранительных органов и военных, даже если угроза для их жизни отсутствует.
- Каналы с данными о предполагаемых сотрудниках российских силовых ведомств появились после жёстких разгонов акций протеста в России 23 и 31 января.
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