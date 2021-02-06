Telegram заблокировал каналы с данными сотрудников силовых ведомств РФ

Мессенджер Telegram заблокировал несколько каналов, в которых выкладывались личные данные, в том числе домашние адреса и номера телефонов, сотрудников российских силовых структур и судей, в частности канал "Каратели Тут". Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Он напомнил о том, что ранее мессенджер заблокировал каналы, в которых выкладывались в публичный доступ телефонные номера и адреса участников акций протеста в России.

Дуров подчеркнул, что в комментариях к записям с данными судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов звучали призывы к насилию по отношению к ним, что противоречит правилам Telegram. "Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением". Пишет Дуров. Окончательным аргументом для блокировки каналов стало то, что корпорация Apple отказывалась одобрить обновление Telegram для операционной системы iOS – в связи с призывами к насилию в мессенджере.