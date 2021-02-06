Власти: "флешмоб" за Путина с участием тысяч людей не нарушил правила

В администрации Екатеринбурга не считают, что так называемый флешмоб сотрудников компании "Сима-ленд" в поддержку президента России Владимира Путина нарушил законодательство о митингах. "Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются" - сообщили РБК в администрации. На вопрос о том, не были ли нарушены ограничения, введённые в связи с эпидемией коронавируса, власти города посоветовали обратиться в Роспотребнадзор. Это ведомство также никак не реагировало на "флешмоб".

5 февраля несколько тысяч сотрудников крупного интернет-магазина "Сима-ленд" под песню Олега Газманова "Вперед, Россия" прошли с национальными флагами вокруг офиса компании в Екатеринбурге, а затем, скандируя "Владимир Владимирович, мы с вами", выстроились в надпись "Путин - наш президент". Социальная дистанция при этом не соблюдалась. Похожее мероприятие прошло и в конце января, тогда сотрудники скандировали кричалки в поддержку Путина в самом офисе.



"Сима-ленд" принадлежит бизнесмену Андрею Симановскому. По его словам, у него "появилось внутреннее желание" провести подобное мероприятие, а с митингами сторонников Алексея Навального оно не связано.

При этом похожие мероприятия проходят и на других предприятиях в разных регионах. "Российская газета" в пятницу сообщает о них в статье под заголовком "По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России". "Заводчане, волонтеры, спортсмены, сотрудники крупных предприятий и просто неравнодушные граждане записывают видеообращения к Владимиру Путину со словами благодарности и хэштегом #ПутинНашПрезидент" - пишет газета и приводит примеры. В частности, флешмобы за Путина прошли на заводе в Барнауле (Алтайский край), в Татарстане и в Ставропольском крае.

Также в ролике в поддержку Путина снялись студенты колледжа в Ульяновске. Среди участников акции, по всей вероятности, были несовершеннолетние. Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Алексей Куринный сообщил “Коммерсанту”, что обратился в прокуратуру Ульяновской области с просьбой провести проверку.

Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что сторонники Навального якобы склоняют детей к участию в несогласованных митингах.

Также после акций протеста было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Обвинения предъявлены ряду соратников Алексея Навального. Их отправили под домашний арест.