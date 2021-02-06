Путин наградил директора Первого канала одним из высших орденов

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Указ опубликован на сайте Кремля.

Эрнсту 6 февраля исполнилось 60 лет. В указе говорится, что он награждён "за большой вклад в развитие средств массовой информации".

Эрнст стал генеральным продюсером Первого канала, который тогда назывался ОРТ, в 1995 году, а генеральным директором - осенью 1999 года, вскоре после назначения Владимира Путина премьер-министром. Канал, главным акционером которого был Борис Березовский, оказывал Путину и партии "Единство" информационную поддержку перед выборами в 1999 и 2000 году. Впоследствии Березовский был вынужден продать канал, сейчас его основные акционеры - государство в лице Росимущества и Национальная Медиа Группа семьи Ковальчуков.

С именем Эрнста связан ряд успешных проектов Первого канала, как непосредственно в сфере телевещания, так и в кино, в том числе производстве сериалов.

Эрнст также известен как автор концепции церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи и как руководитель трансляций крупных государственных мероприятий. В частности, как утверждается, Эрнсту принадлежала идея переноса церемонии инаугурации президента в парадный Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца. Он же был автором идеи "прямой линии с Владимиром Путиным".